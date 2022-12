[VIDEO] Proiect pilot în România: urși monitorizați cu GPS Fundația Conservation Carpathia a demarat un proiect pilot de cercetare pentru imbunatațirea activitații de prevenire a conflictelor dintre urși și comunitațile din zona Carpaților Meridionali. Acest proiect presupune studierea și ințelegerea comportamentelor urșilor care creeaza probleme, prin montarea unor colare GPS. Astfel, in perioada urmatoare Fundația Conservation Carpathia va captura cinci urși care coboara frecvent […] The post [VIDEO] Proiect pilot in Romania: urși monitorizați cu GPS first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post [VIDEO] Proiect pilot in Romania:… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Compania italiana ENEL a anunțat ca anul viitor se va retrage din Romania. Este un moment bun pentru ca statul roman sa inceapa sa recupereze controlul sectoarelor strategice, al pieței energiei și carburanților. Vasile Nagy, deputat de Arad, a facut o declarație de presa pe aceasta tema. „Conducerea…

- Orașul Pecica devine un reper important pentru sportul canin din Romania. Dupa ce anul trecut aici a fost organizat Campionatul Mondial de Mondioring, la sfarșitul acestei saptamani Pecica va gazdui alta competiție importanta: Campionatul Edog, unde vor fi stabiliți participanții la Mondialele de dresaj…

- Stadionul „Francisc Neuman” din Arad va fi gazda a doua meciuri amicale intre selecționatele U20 ale Romaniei, Italiei și Poloniei, in organizarea Federației Romane de Fotbal. Astfel, joi 17 noiembrie 2022, ora 21:00 este programat meciul amical Romania U20 – Italia U20, iar luni, 21 noiembrie 2022,…

- Inovatii tehnologice si lansari in premiera pe piata din Romania, demonstratii LIVE, conferinta pe tema digitalizarii proceselor de productie, program de sustinere a tinerilor antreprenori, concurs de colantari auto – toate in acelasi timp, sub acelasi acoperis. Intre 4 si 7 octombrie incepe la Romexpo…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de PSD, este aproape de fermierii crescatori de animale din Romania. Adrian Alda, deputat PSD Arad, da o veste buna pentru aceștia: prin intermediul APIA, a inceput distribuirea de ajutoare excepționale, in conformitate cu HG 1053/24.08.2022, pentru…

- Colectivul DiEM25 in Romania, parte a Mișcarii pentru Democrație in Europa 2025 – DiEM 25 (https://diem25.org/ro/), lanseaza public dezideratul sau privind introducerea in lege a dreptului la energie și a accesului neingradit la aceasta in limita a 150 kWh pe luna pentru toate gospodariile. Poate parea,…

- Dupa 3 ani de comunicare online, PRINT&SIGN, CORPORATE GIFT’S Show si TEXTILE TECHNOLOGY SHOW revin in format fizic, timp de 4 zile, sub acelasi acoperis. PRINT&SIGN, cel mai important targ de tipar digital pentru Europa de Sud-Est, CORPORATE GIFT’S Show, singurul targ din Romania dedicat industriei…

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte chiar din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. „Introducerea in Romania a…