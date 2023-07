VIDEO: Proiect pentru reabilitarea variantei ocolitoare a orașului Zlatna. Cum arată în prezent centura care preia traficul greu VIDEO: Proiect pentru reabilitarea variantei ocolitoare a orașului Zlatna. Cum arata in prezent centura care preia traficul greu Administrația locala din Zlatna vrea sa reabiliteze varianta ocolitoare a orașului, respectiv drumul comunal DC 78, pe o porțiune de peste 5,6 km. Proiectul prevede, printre altele, realizarea unui trotuar și a unei piste pentru biciclete și reabilitarea a patru poduri. In prezent traficul rutier a autovehiculelor peste 7,5 to, in tranzit pe ruta Alba […] Citește VIDEO: Proiect pentru reabilitarea variantei ocolitoare a orașului Zlatna. Cum arata in prezent centura… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

