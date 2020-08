VIDEO! Progresul Ezeriș a promovat în Liga 3! CARAȘ-SEVERIN – Formația antrenata de Adrian Enașescu a invins duminica, 9 august, echipa Știința Turceni (județul Gorj) cu scorul de 3-0 și a reușit astfel prima promovare in al treilea eșalon din istoria clubului. Carașenii au deschis scorul prin Alexandru Rusnac și și-au securizat promovarea prin dubla lui Alexandru Avramovici! Acesta a fost al doilea meci al barajului de promovare, in partida precedenta Ezerișul terminand la egalitate, scor 1-1, partida cu Victoria Zabrani, impunandu-se apoi la loviturile de departajare. Jocul cu Știința Turceni a avut loc pe stadionul „Michael Klein” din… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 6 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Pana astazi, 3 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 54.009 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.750 de pacienți au fost declarați vindecați și 4.807 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- CARAȘ-SEVERIN – Campioana judetului Caraș-Severin la fotbal, Progresul Ezeris, este in fata unei mari provocari: promovarea in Liga 3. In zilele de 1, 5 si 9 august, la Hunedoara, se va desfasura barajul de promovare, alaturi de Progresul Ezeris participand campioana judetului Arad, Victoria Zabrani,…

- Pana astazi, 28 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 47.053 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- CARAȘ-SEVERIN – Prefectul judetului considera ca, in ciuda pandemiei, Caras-Severinul trebuie sa se dezvolte si sa mearga inainte cu lucrarile de infrastructura! Prefectul judetului, Cristian Gafu, insoțit directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, ing. Horatiu Simion și seful Sectiei…