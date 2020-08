Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 60 de milioane de lei si va ajunge la 200 de milioane de lei in 2020, iar in acest fel romanii vor putea cumpara aproximativ 4.000 de masini electrice, a declarat, joi, ministrul Mediului, Costel Alexe. "Trebuie sa continuam pe acest drum si sa stimulam…

- Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) va fi extinsa cu 60 de statii de monitorizare noi, investitia in acest proiect fiind de 3,17 milioane de euro, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe."Masurile pe care…

- Producatorii care isi desfasoara activitatea in ariile protejate vor avea la dispozitie, din 1 august, o linie de finantare de 200 de milioane de euro, valoarea maxima a proiectelor care vor putea fi depuse a declarat, luni, la Brasov, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. El a precizat…

- Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de romani, a anuntat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, care precizeaza ca Anul 2020 este anul masinilor electrice in Romania, dupa ce 90% dintre cei care au accesat programul Rabla Plus au ales o masina full electric.…