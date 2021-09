VIDEO. Profesor filmat când plesnește un elev. ISJ: “Elevii nu au voie cu telefoanele la ore” Un profesor de limba engleza de la o școala generala din Suceva a fost filmat in timp ce lovea un elev cu palma peste obraz, in timpul orei. Imaginile au circulat printre elevi pana au ajuns in presa, moment in care școala a inceput o ancheta in acest sens și a sesizat Inspectoratul Școlar. Incidentul […] The post VIDEO. Profesor filmat cand plesnește un elev. ISJ: “Elevii nu au voie cu telefoanele la ore” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

