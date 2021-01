Stiri pe aceeasi tema

- Filmarea a fost facuta in data de 8 ianuarie, la spectacolul unui circ de stat circului de stat local din regiunea Udmurtia, potrivit Ria Novosti.В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу https://t.co/8aAjRjuRsd pic.twitter.com/suIbXNqr5b — РИА Новости (@rianru) January…

- Televiziunea olandeza a difuzat imagini cu vameși confiscând sandvișuri cu șunca de la șoferii sosiți cu feribotul din Regatul Unit, conform regulilor post-Brexit care interzic importurile personale de produse de origine animala în UE, relateaza The Guardian, citat de Rador.Vameșii /.../…

- In ultimele zile, in cele mai influente ziare și jurnale au aparut o mulțime de publicații care susțin ca vaccinul rusesc nu este atat de rau. Ba chiar este, probabil, destul de eficient. © Sputnik / Алексей ДаничевSerbia incepe astazi campania de imunizare cu vaccinul rus ”Sputnik V” Iar…

- Autoritațile din Egipt au declanșat duminica o ancheta cu privire la moartea a patru pacienți COVID-19 dintr-o Unitate de Terapie Intensiva din cadrul spitalului Al-Husseiniya, provincia Sharqiya, decese puse pe seama lipsei de oxigen, informeaza site-ul Arab News.Potrivit sursei citate, tragedia s-a…

- "Ordonam tuturor bisericilor sa ramana deschise de Boboteaza", a declarat episcopul Anthinagoras, purtator de cuvant al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, pentru televiziunea publica ERT. El a mai spus ca dispozitia va fi aplicata chiar daca Politia va interveni pentru a disipa multimile…

- ”Ordonam tuturor bisericilor sa ramana deschise de Boboteaza!”, a declarat episcopul Anthinagoras, purtator de cuvant al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, la televiziunea publica ERT.Inaltul prelat a adaugat ca dispozitia va fi aplicata chiar și in cazul unei intervenții a poliției pentru…

- Pentru prima data in istoria recenta, pandemia de coronavirus reduce la tacere tradiția colindatului in Grecia. Interdicția a fost stabilita de autoritațile elene, pentru a stopa raspandirea virusului, relateaza Agerpres.„De cand mastiu, nu s-a intamplat niciodata ceva asemanator. Nici macar in timpul…

- Un barbat îmbracat în costum de Moș Gerila a fost arestat miercuri seara în Piața Roșie din Moscova pentru ca protesta contra anularii festivitaților de Sarbatorile de Iarna, a anunțat ONG-ul Apologia Protesta, potrivit Moscow Times. Doua ”ajutoare” ale Moșului…