- Procedura de acces la fondurile puse la dispozitie de stat pentru plata somajului tehnic au fost simplificate, iar plata se va realiza in maximum 15 zile de la depunerea documentelor la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, a anuntat ieri ministrul Muncii, Violeta Alexandru. „Am simplificat…

