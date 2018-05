Stiri pe aceeasi tema

- Betty Salam a declarat la o emisiune tv ca tatal ei a fost foarte bucuros atunci cand a aflat ca este gravida, el fiind prima persoana care a aflat despre acest lucru, deși in presa vehicula de mai mult timp aceasta ipoteza. Betty Salam a anuntat cum il va chema pe baietelul ei. "Nu am vrut…

- Fie ca vrem sau nu sa recunoaștem, banii sunt indispensabili. Deși cele mai scumpe lucruri nu pot fi cumparate, banii ne asigura tot necesarul in viața și, drept urmare, avem mare nevoie de ei. Dar oare ce le rezerva astrele zodiilor, in luna mai?

- In saptamana 30 aprilie-6 mai, mai mulți nativi vor avea probleme pe plan financiar, dar și in familie. Cu toate acestea, se anunța o perioada destul de profitabila și liniștita pentru mai multe semne zodiacale. Iata ce te așteapta in urmatoarea saptamana!

- Un avion aparținand companiei american Southwest Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgența pe aeroportul din Philadelphia, marți, avand o parte din fuzelajul de pe motorul stang rupta și o fereastra avariata.

- O noua veste trista in lumea muzicii populare. Dupa Ionela Prodan, care este internata la spitalul Elias din Capitala, ca urmare a afectiunii de care sufera, o alta veste i-a intristat pe iubitorii de folclor.

- Tudorel Stoica sustine ca latifundiarul din Pipera ar putea avea probleme daca "scormoneste" prin documente. "Procese sunt, dar cat timp fluturi niste hartii fara sa ai acte, nu ai cum sa castigi procesele. El oricum a spus ca a renuntat la tot, la emblema aia mica de 1.000 de euro. Nu are…

- Scandalul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pare a continua sa se dezvolte. Dupa toate tensiunile internaționale provocate de acuzațiile Marii Britanii la adresa Rusiei și de ripostele acide ale Moscovei, cazul a luat o noua intorsatura, dupa ce fiica agentului s-a trezit din coma. Fostul…

- Tulburari din spectrul autist cu anomalii congenitale multiple, tulburari de echilibru, vitiligo și intarziere mentala medie, este diagnosticul Giuliei o fetita, de doar 3 anisori, sprijinita de Swimathon Oradea.