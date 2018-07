Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura la temelie pentru fostul sef al unitatii de elita DNA Ploiesti Lucian Onea. La scurt timp dupa ce procuroarea Elena Iordache de la Parchetul General l-a inculpat pe Lucian Onea, zis Lucica, pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie, sub forma complicitatii, la…

- 12 copii și antrenorul acestora, blocați de o saptamana și jumatate intr-un complex de peșteri inundate din nordul Thailandei , saluta și se prezinta intr-o inregistrare video publicata miercuri de autoritați, in timp echipele de intervenție depun in continuare eforturi pentru a-i aduce la suprafața.…

- Discurs dur sustinut de Raluca Turcan in timpul motiunii de cenzura depuse de PNL la adresa Guvernului Dancila. Liderul deputatilor PNL din Parlament a criticat in termeni duri guvernul Dancila."Stiam ca domnul Liviu Dragnea a furat voturi, insa dumneavoastra ati ordonat sa furati din spate…

- Deși liderul Kim Jong-un poate parea „inapoiat” celor din Occident, o analiza recenta realizata de o firma de securitate cibernetica releva ca liderul nord-coreean și apropiații lui au acces la tehnologia moderna. Astfel, elita de la Phenian folosește computere și telefoane inteligente provenite din…

- O noua lovitura primita de vedetele „unitații de elita” a DNA, de la Ploiești. In dosarul de corupție, prin care Mircea Negulescu a trimis-o, in urma cu doi ani, in judecata pe judecatoarea Ruxandra Popescu, de la Judecatoria Sinaia, Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat informații de la Tribunalul…

- Cand sunteți furios pe cineva, aveți tendința de a-i arunca priviri rele. Aveți grija, nu trebuie niciodata sa aruncați priviri ostile; in astfel de momente, inchideți mai bine ochii și transformați forța ce acționeaza in voi. Daca aruncați priviri rele, veți proiecta o forța care va incepe sa acționeze…

- Concepute inițial ca raspuns la amenințarea nucleara a NATO, unitațile moderne Spetsnaz au devenit elita armatei sovietice postbelice. Pregatite pentru misiuni de atac în spatele liniilor inamice, trupele Spetsnaz au intrat în atenția specialiștilor militari și a opiniei publice din…

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost retinut de politie, sambata, in cursul unui protest fata de politicile presedintelui rus Vladimir Putin. In total, autoritatile au retinut peste 1.600 de protestatari in intreaga țara.