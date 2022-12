(VIDEO) Prinţul Harry s-a costumat în Spider-Man pentru o cauză nobilă Printul Harry a imbracat costumul de super-erou pentru o cauza nobila. Intr-un videoclip, publicat sambata pe YouTube, Ducele de Sussex s-a costumat in Spider-Man pentru a se adresa copiilor care si-au pierdut un parinte in slujba armatei britanice, relateaza news.ro „Craciunul este o perioada in care ne este foarte dor de cei dragi, iar asta e normal”, spune el, ascuns in spatele costumului sau rosu si albastru. „Si este posibil sa ne simtim vinovati ca ne distram fara parintii nostri, dar sunt aici sa va asigur ca parintii nostri vor intotdeauna sa ne distram”. Acest videoclip este rezultatul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

