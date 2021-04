VIDEO Prins cu teste COVID false. Un bărbat din Capitală le vindea pe OLX Un barbat din București, care vindea teste negative de COVID-19 false, a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. “Din datele și probele administrate in cauza, in perioada februarie – aprilie 2021, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale a rezultat presupunerea rezonabila ca persoane necunoscute au postat mai multe anunțuri […] The post VIDEO Prins cu teste COVID false. Un barbat din Capitala le vindea pe OLX appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

