- Legatura dintre Federatia Romana de Scrima si Coroana Romana este una foarte veche, a afirmat, miercuri, Principele Radu, la un eveniment dedicat tinerilor sportivi medaliati la Campionatele mondiale de scrima pentru cadeti si juniori. Evenimentul a fost organizat in gradina Palatului Elisabeta,…

- Sportiva Bianca Benea, de la CSM Oradea, a cucerit Cupa Romaniei la spada, dupa ce a invins-o, in finala disputata in Sala de Scrima „Ana Pascu” din Bucuresti, cu scorul de 15-13, pe Greta Veres, de la CSA Steaua, informeaza Federatia Romana de Scrima. In semifinale, Greta Veres a trecut de Amalia Tataran…

- Comunicat de presa București, 25 martie 2021 Federația Romana de Scrima și Fiterman Pharma au semnat un contract de parteneriat pentru susținerea și promovarea sportivilor romani precum și pentru derularea unor campanii de informare și educare in comunitate. Scrima este unul dintre sporturile de mare…

- Romania participa cu o delegatie de 34 sportivi si 9 antrenori la editia 2021 a Campionatelor Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Cairo (Egipt), programate intre 3 si 11 aprilie, informeaza Federatia Romana de Scrima. In competitia mondiala rezervata cadetilor, Romania a…

- Antrenorul lotului olimpic feminin de sabie, Florin Zalomir, este, de saptamana aceasta, „Antrenor Emerit”, informeaza Federatia Romana de Scrima. Florin Zalomir a primit distincția și diploma din partea Ministerului Tineretului și Sportului de la președintele FR de Scrima, Marius Florea. Ordinul privind…

- Spadasina Ana-Maria Popescu, medaliata cu aur la JO 2016 cu echipa, a devenit al 60-lea sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au anuntat, marti seara, Federatia Romana de Scrima si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Ana-Maria a obtinut biletul pentru Tokyo dupa ce…

- La Cupa Mondiala la spada de la Kazan (Rusia), Romania a avut echipa inscrisa doar in concursul feminin, iar tricolorele (Bianca Benea, Ana Maria Popescu, Greta Vereș, Amalia Tataran) au eliminat in primul tur al tabloului principal reprezentativa Kazahstanului, scor 45-36, informeaza Federatia Romana…

- Sala de scrima „Ana Pascu” din Bucuresti este gazda, incepand din dimineața zilei de miercuri, 10 martie, a intrecerilor Campionatelor Naționalele de floreta pentru cadeți și juniori. Miercuri, ziua de start a competiției, este rezervata fetelor, pe planșe urmand sa iși dispute medaliile floretistele…