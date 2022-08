Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…

- O refugiata din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu o arma si munitie. Femeia le-a spus politistilor ca nu era pistolul ei si ca nu stia ca il are in geanta. Polițiștii de frontiera din Sighetul Marmației au descoperit, in timpul unui control de rutina, in geanta unei refugiate ucrainence, o arma…

- Soferii de autocamioane care ies din Romania catre Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Siret asteapta și 16 ore pentru a trece granita. Aglomeratie pentru camioane, la iesirea din tara, este si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, in timp ce pentru autoturisme timpul de asteptare este…

- Camioanele goale și cele care transporta marfuri perisabile vor avea un culoar special la trecerea prin vamile catre Republica Moldova, iar trecerea in Ucraina se va putea face pe Dunare, la Galați, cu ajutorul unui bac suplimentar pus la dispoziție de armata. Sunt noile masuri luate de autoritați dupa…

- Romania trimite ambasadori in Ucraina și Republica Moldova, foștii demnitari fiind retrași pe 4 februarie, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina. La Kiev este acreditat Alexandru Victor Micula, fost secretar de stat MAE și ambasador in alte state, iar la Chișinau este numit Cristian-Leon Țurcanu,…

- Ministerul Educatiei a anuntat, vineri, ca, de la debutul crizei din Ucraina, au fost depuse 2.627 de cereri pentru inscrierea in scolile din Romania a elevilor si prescolarilor refugiati, 2.554 de copii fiind deja repartizati. Potrivit Ministerul Educatiei, este vorba despre 994 de prescolari si 1.633…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, joi, ca elevii care provin din Ucraina se vor putea inscrie la liceu, fara sustinerea examenului de Evaluare Nationala. Ministrul Educatiei a precizat ca se da posibilitatea inscrierii elevilor care provin din Ucraina, fara sustinerea examenului de Evaluare…

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de Externe adjunct, Andrei Rudenko, transmite The Guardian. Porturile Ucrainei de la Marea Neagra…