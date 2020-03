Stiri pe aceeasi tema

- Dacia lanseaza azi primul sau model de mașina electrica: Dacia Spring. „Urbana, dinamica și gata sa iți electrizeze fiecare calatorie”. Dacia va lansa azi primul sau model de mașina electrica, compania postand ieri, in acest sens, un mesaj pe contul de Facebook, care anunța: „e-EV-oluția Dacia incepe…

- Dacia electrica. Dacia a publicat primele imagini cu prima masina complet electrica pe care o produc. Modelul ar fi trebuit sa fie prezentat la Salonul Auto de la Geneva, insa din cauza coronavirus evenimentul a fost anulat. Cu toate astea, Dacia a publicat online cateva imagini cu modelul si urmeaza…

- Compania anunța in urma cu doua saptamani ca va prezenta, in premiera mondiala, cea mai accesibila mașina de oraș 100% electrica de pe piața, in data de 3 martie. Prezentarea urma sa aiba loc in cadrul Salonului auto de la Geneva, care a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Ușoara…

- Dacia va lansa marti primul sau model de masina electrica, compania postand in acest sens un mesaj pe contul de Facebook, care anunta „r-EV-olutia Dacia incepe maine”. Compania anunta in urma cu doua saptamani ca va prezenta, in premiera mondiala, cea mai accesibila masina de oras 100% electrica de…

- Dacia va lansa marti primul sau model de masina electrica, compania postand in acest sens un mesaj pe contul de Facebook, care anunta: „r-EV-olutia Dacia incepe maine". Compania anunta in urma cu doua saptamani ca va prezenta, in premiera mondiala, cea mai accesibila masina de oras 100- electrica de…

- Primul rod al imaginației designerilor Renault a fost EZ-GO, o alternativa la mijloacele de transport in comun. Conceptul, expus pentru prima data la Salonul Auto de la Geneva, in martie 2018, este un robo-vehicul electric și autonom in care pot calatori pana la șase persoane. Accesul se face printr-o…

- Printre numeroasele modele electrice pregatite de BMW pentru urmatorii ani se numara și Gran Coupe-ul BMW i4, care va fi produs la uzina de la Munchen incepand din 2021. Un prototip al acestui model a efectuat numeroase teste sub camuflaj la Cercul Polar, iar constructorul german a confirmat acum ca…

- Renault a programat pentru 12 februarie un eveniment la Paris cu scopul de a prezenta noul monopost al echipei pentru sezonul 2020. La conferința de presa au participat piloții Daniel Ricciardo și Esteban Ocon, care au fost insoțiți de șeful Cyril Abiteboul, ambasadorul Alain Prost și alte șefi de departamente.…