- Spiritele s-au incins la capela Cimitirului Bellu. Anamaria Prodan a incercat sa detensioneze situatia. Cu toate ca ideea a fost aceea de a da de pomana in numele regretatei Ionela Prodan, fiica cantaretei a fost nevoita sa treaca printr-o situatie stanjenitoare. In urma cu putin timp, Anamaria Prodan…

- Durere fara margini pentru familia Prodan! Joi (19 aprilie), Ionela Prodan este condusa pe ultimul drum de familie și de prieteni. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan de la inmormantarea regretatei cantarețe de muzica populara. Transfigurata de durere, impresara…

- Citește și: Anca, fiica Ionelei Prodan, a ajuns langa sicriul cu trupul neinsuflețit al mamei sale. Scene extrem de dureroase au urmat La slujba de inmormantare, vor fi opt preoți, care vor oficia ceremonia. Pomana artistei va fi la un restaurant de lux, unde sunt așteptați sa vina in jur de 200 de…

- Anamaria Prodan a fost cea care a decis totul in legatura cu pregatirile de inmormantare ale mamei sale. Vedeta a ales ca Ionela Prodan sa fie ingropata intr-un sicriu alb, iar crucea care ii va fi pusa la capatai are aceeași culoare. In aceasta dupa-amiaza, coșciugul in care a fost depus trupul neinsuflețit…

- Anamaria Prodan a sperat pana in ultima clipa ca cea care i-a dat viața va invinge boala teribila care i-a macinat trupul. Din nefericire, seara trecuta, Ionela Prodan a pierdut lupta, iar fiicele sale și apropiații se pregatesc acum sa o conduca pe ultimul drum. Fata cea mare a cantareței a luat o…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la Spitalul Elias. Fiica sa, Anamaria Prodan, cea care i-a fost alaturi pana in ultima clipa, a scris un mesaj emoționant, pe pagina de Facebook. „TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATA ! TU AI FOST ȘI VEI RAMANE FORȚA ...

- Anamaria Prodan este sfașiata dupa moartea mamei ei. Artista de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la varsta de 71 de ani. Cantareața s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, in ultimele luni. Anunțul tragic a fost facut de fiica interpretei, printr-un mesaj pe pagina…

- Ionela Prodan nu mai poate manca pe cale naturala si a ajuns sa fie hranita doar prin perfuzii. Aflata in spital de mai bine de o luna, starea acesteia s-a agravat din nou. De cateva zile, artista de muzica populara este hranita doar prin perfuzii, potrivit apropiaților. Veste CUMPLITA despre…