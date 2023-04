Stiri pe aceeasi tema

- Evan Gershkovich, jurnalistul american care a fost arestat in Rusia sub acuzații de spionaj, a aparut marți in fața unei instanțe din Moscova pentru a contesta masura arestului preventiv, scrie The Guardian.

- Președintele chinez Xi Jinping se va afla in Rusia in perioada 20-22 martie pentru o vizita de stat, a anunțat vineri Kremlinul, conform The Guardian. „In timpul convorbirilor, ei vor discuta chestiuni de actualitate privind dezvoltarea in continuare a relațiilor de parteneriat cuprinzator și a cooperarii…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in „victoria” Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a afirmat ca, daca este necesar, Moscova este gata sa…

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Un barbat din Moscova a incercat sa fure trupul imbalsamat al lui Vladimir Lenin, liderul bolșevic care a condus Revoluția din Octombrie și a instituit dominația comuniștilor in Rusia. Rusul era beat, iar medicii l-au diagnosticat cu „o tulburare mintala cauzata de alcoolism”. Agenția ruseasca Tass…

- Razboiul declanșat impotriva Ucrainei slabește regimul lui Vladimir Putin. Eșecurile de pe front, numarul mare de morți și raniți, la care se adauga dificultațile economice cauzate de mobilizare și de sancțiunile economice, pun in pericol puterea de la Moscova. Sursa Zilei incearca sa evalueze cat de…

- Kremlinul denunta joi livrarea unor tancuri de lupta moderne de catre Occident Ucrainei drept o ”implicare directa” in razboiul dintre Rusia si Ucraina, relateaza CNN. ”Exista declaratii constante ale capitalelor europene, ale Washingtonului, potrivit carora trimiterea unor sisteme de armament Ucrainei,…