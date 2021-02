Stiri pe aceeasi tema

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…

- Facebook a suspendat, joi, sute de conturi de Instagram care au fost piratate si vandute pentru valoarea username-urilor lor, precum si conturile persoanelor aflate in spatele acestei activitati, transmite Reuters, informeaza News.ro. O purtatoare de cuvant a Facebook a spus ca persoanele…

- Instagram dezactiveaza capacitatea de a partaja (și de a redistribui) postari din feedul vostru in povești, ca parte a unui test. Compania a anunțat schimbarea intr-un banner de notificare trimis utilizatorilor din „anumite țari” in care se desfașoara testul, scrie Social Media Today. „Am aflat de la…

- Televiziunea de stat din Myanmar MRTV are probleme tehnice si nu poate transmite, a anuntat luni pe Facebook canalul media, la doar cateva ore dupa ce a fost anuntata arestarea liderei Ligii Nationale pentru Democratie (LND) din Myanmar, Aung San Suu Kyi si a altor personalitati de rang inalt de…

- ​Fiat - Chrysler va investi 200 milioane dolari la uzina sa din Tychy, Polonia, pentru a o retehnologiza în vederea producției de mașini hibride și full-electrice. La uzina din Tychy, în regiunea Silezia, sunt produse modelele Fiat 500 și Lancia Ypsilon, dar vor fi adaugate noi modele Jeep,…

- Comisia Federala pentru Comert a Statelor Unite si o coalitie mare de state federale au dat Facebook in judecata, miercuri, afirmand ca a incalcat legislatia in domeniul concurentei si cerand vanzarea Instagram si WhatsApp. Acesta este al doilea proces major intentat de autoritatile americane unei companii…

- Twitter a anuntat, marti, ca lanseaza la nivel global ”fleeturi”, mesaje care dispar dupa 24 de ore, similare cu functia stories care este populara pe Snapchat si aplicatia de fotografii Instagram a Facebook, transmite Reuters. Compania anuntase anterior planul pentru aceste tweeturi efemere,…

- Twitter plaseaza avertismente de “interes public” pe unele tweet-uri care incala politicile sale si care in mod normal ar fi eliminate. Astfel de tweet-uri ale candidatilor politici si ale oficialilor alesi sau guvernamentali sunt in schimb ascunse sub un avertisment, iar Twitter ia masuri pentru restrictionarea…