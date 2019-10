Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a prezentat mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, informeaza Agerpres. Trupele speciale au ucis mai multe femei din anturajul teroristului care au inceput sa traga in elicopterele…

- Pentagonul a prezentat miercuri o serie de imagini și inregistrari declasificate din timpul operațiunii militare care l-a vizat pe liderul rețelei teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, care se ascundea in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza site-ul postului CNN.Citește…

- Pentagonul a dezvaluit miercuri mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o inregistrare video declasificata in care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane in incinta…

- Pentagonul a dezvaluit miercuri mai multe detalii despre operatiunea de la sfarsitul saptamanii trecute in care a murit liderul gruparii jihadiste Stat Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, inclusiv o inregistrare video declasificata in care se poate vedea intrarea trupelor speciale americane in incinta…

- Armata SUA a luat mostre de ADN al lui Abu Bakr al-Baghdadi cu mai mult de un deceniu inainte ca fortele speciale americane sa il lichideze pe liderul gruparii Statul Islamic (SI), la finalul saptamanii trecute, arata mai multe documente obtinute de grupul media CQ Roll Call, relateaza miercuri dpa…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat duminica moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, in urma unei operatiuni americane in nord-vestul Siriei, iar dupa acest anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP. Rusia Moscova sustine…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat duminica moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, in urma unei operatiuni americane in nord-vestul Siriei, iar dupa acest anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Rusia…

- Trupe americane s-au aflat vineri sub tirul armatei turce in apropierea orasului Kobane din nordul Siriei, potrivit Agerpres, in condițiile in care SUA si Turcia sunt aliati in NATO. Pentagonul nu exclude o actiune premeditata a armatei turce.Pentagonul a confirmat vineri ca trupele americane…