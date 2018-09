Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost implicat duminica intr-un grav accident de circulație, anunța presa moldoveana. Accidentul s-a petrecut pe traseul Strașeni-Calarași. Mașina in care se afla președintele Igor Dodon s-a izbit de un camion și s-a rasturnat....

- O mașina de poliție s-a rasturnat in șanț, in Timiș. Accidentul a avut loc intr-o comuna din apropierea Timișoarei iar din primele date, agentul care o conducea ar fi pierdut controlul volanului. Mașina de poliție s-a rasturnat in șanț in localitatea Remetea Mare de langa Timișoara. Autospeciala a ajuns…

- Accidentul a avut loc pe strada Codrului, iar în urma impactului o mașina s-a rasturnat. ”Strada Codrului, poliție, pompieri etc, nu se mai poate urca”, a relatat un utilizator al grupului Info Trafic jud. Cluj. ”Este vorba despre o neacordare de prioritate.…

- Trei persoane au fost ranite intr un accident rutier produs, luni seara, in localitatea Razvad, judetul Dambovita, unde doua autoturisme s au ciocnit, iar una dintre masini s a rasturnat pe o parte. Echipajele de descarcerare au intervenit pentru a scoate una din victime din autoturismul rasturnat.…

- Accidentul de circulație a avut loc duminica seara, la granița dintre localitațile Curtișoara și Iezureni. Un tanar de 30 de ani a fost ranit, dupa ce s-a urcat baut la volan și s-a rasturnat cu mașina. Oamenii legii il cerceteaza acum pe barbat și pentru vatamare corporala din culpa. „Un…

- Imagini șocante de la un accident produs pe autostrada au fost surprinse de camerele de supraveghere de la un refugiu. O camioneta a ramas avariata pe marginea autostrazii din Toronto și a fost lovita în plin de un autoturism. În ciuda dezastrului…

- Șoferul care a provocat aseara accidentul mortal din Slatioara, județul Olt, in care și-au pierdut viața doua persoane, a fost reținut pentru 24 de ore și se afla sub paza la Spitalul Județean din Slatina. Acesta a incercat sa fuga de polițiști, dar a fost capturat. Un barbat inconstient din Olt a…

- Un gorjean de 43 de ani, pasager intr-o mașina condusa de un al gorjean de 41 de ani, a fost ranit ușor dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul a avut loc duminica, dupa ora 18.00, pe...