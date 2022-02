Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, procurorii au descins cu percheziții la domiciliul ex-directorului Termoelectrica, Veaceslav Eni, vizat intr-o cauza penala de abuz de serviciu. La scurt timp, echipa TV8 s-a deplasat la fața locului, unde l-a surprins pe avocatul acestuia, care a precizat ca perchezițiile s-au…

- În dimineața zilei de 23 februarie, procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul ex-directorul Termoelectrica, Veaceslav Eni, vizat într-o cauza penala de abuz de serviciu. Perchezițiile se desfașoara în mai multe locații, cum ar fi domiciliu, automobilele…

- Procurorii anticorupție au descins in aceasta dimineața cu percheziții la exdirectorul SA „Termoelectrica” , Veaceslav Eni, care este vizat intr-o cauza penala pentru abuz de serviciu. Perchezițiile se desfașoara in mai multe locații, inclusiv la domiciliul, in automobilele ex-directorului Veaceslav…

- Serviciul protecție interna și anticorupție (SPIA) a venit cu noi detalii dupa perchezițiile matinale de la domiciliul ex-secretarei de stat al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit materialelor acumulate de catre SPIA al MAI și controlului efectuat de catre Autoritatea Naționala de Integritate,…

- Andrei Aradits este singur. Soția lui, Andreea, a plecat in India pentru cateva luni, in scop profesional. Actorul a dezvaluit cum se descurca singur, cum face treburile in casa, dar și cum are grija de fiul lor. Invitat in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, Andrei Aradits a spus ca soția lui,…

- Procurorii anticorupție revin cu informații suplimentare despre rezultatul acțiunilor de urmarire penala efectuate astazi in privința unui procuror din cadrul Procuraturii Generale. PA informeaza ca pe parcursul zilei de astazi, procurorii anticorupție au efectuat percheziții și in automobilul și la…

- Șefului Direcției generale urmarire penala a Centrului National Anticoruptie (CNA) Ghenadie Tanas a fost reținut pentru 72 de ore în urma perchezițiilor efectuate de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate. Informația a fost confirmata de…

- Bucurie mare pentru fanii emisiunii Insula Iubirii! Una dintre cele mai controversate foste ispite, Mircea Moldovan Radu, a devenit tata! Chiar el a fost cel care a facut anunțul, in urma cu puțin timp, pe contul sau personal de Instagram. Tot acolo, Mircea Moldovan Radu a postat și primele fotografii…