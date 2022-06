VIDEO Primele imagini cu distrugerile provocate de sistemele HIMARS asupra armatei ruse

​Trupele ucrainene au reușit sa distruga doua posturi de comanda rusești cu ajutorul lansatoarelor HIMARS. Brigada 72- mecanizata a Ucrainei a publicat imagini care arata un post de comanda distrus. InformNapalm a spus ca este vorba de postul de comanda al Armatei a 20-a ruse, care a fost distrus cu sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS fabricate in SUA. Reportedly the first footage of the aftermath of a Ukrainian HIMARS MLRS strike in the Izyum area. The Russian Starshe Eddy channel said one of their salvos killed two and wounded several. https://t.co/9Zs3UNJ8w1 https://t.co/c6bpGkvYcf…