Stiri pe aceeasi tema

- Sapte marinari au fost raniti, luni, dupa aterizarea eșuata a unui avion de lupta F-35 pe un portavion al Marinei SUA in Marea Chinei de Sud, a anuntat armata americana. Un avion de lupta-bombardier F-35C Lightning II incerca sa aterizeze pe USS Carl Vinson in timpul unei misiuni de rutina, potrivit…

- Sapte marinari au fost raniti luni in urma aterizarii esuate a unui avion de lupta F-35 pe un portavion al Marinei SUA in Marea Chinei de Sud, a anuntat armata americana, scrie AFP. Acest F-35C Lightning II, un avion de lupta-bombardier furtiv, incerca sa aterizeze pe USS Carl Vinson in timpul unei…

- Un incident aviatic a avut loc luni in Marea Chinei de Sud. Un avion american F-35 s-a prabușit pe puntea portavionului USS Carl Vinson. Șapte persoane au fost ranite, a anunțat Flota SUA din Pacific intr-un comunicat, potrivit CNN. Pilotul efectua operațiuni de zbor de rutina cand s-a produs accidentul.…

- Acest F-35C Lightning II, un avion de lupta-bombardier furtiv, incerca sa aterizeze pe USS Carl Vinson in timpul unei misiuni de rutina, potrivit unui comunicat al Marinei americane in Oceanul Pacific.Pilotul avionului, care a putut sa se ejecteze inainte de a fi recuperat de un elicopter, este in stare…

- Sapte marinari au fost raniti luni in urma aterizarii esuate a unui avion de lupta F-35 pe un portavion al Marinei SUA in Marea Chinei de Sud, a anuntat armata americana, scrie AFP preluat de agerpres. Acest F-35C Lightning II, un avion de lupta-bombardier furtiv, incerca sa aterizeze pe USS Carl…

- Șapte marinari au fost raniti luni în urma aterizarii esuate a unui avion de lupta F-35 pe un portavion al Marinei SUA în Marea Chinei de Sud, a anuntat armata americana, scrie AFP, citat de Agerpres. Acest F-35C Lightning II, un avion de lupta-bombardier furtiv, încerca sa…

- Pilotul unui avion de mici dimensiuni, cazut chiar pe calea ferata dupa o decolare eșuata de pe un aeroport de lânga Los Angeles, SUA, a fost scos din epava cu doar câteva secunde înainte ca aparatul de zbor sa fie spulberat de un tren. În urma impactului, resturile avionului…

- Pilotul unui avion de mici dimensiuni, cazut chiar pe calea ferata dupa o decolare eșuata de pe un aeroport de langa Los Angeles, SUA, a fost scos din epava cu doar cateva secunde inainte ca aparatul de zbor sa fie spulberat de un tren. In urma impactului, resturile avionului au zburat in toate parțile.