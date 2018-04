Stiri pe aceeasi tema

- A trecut aproape o saptamana de zile de cand opt mașini au fost incendiate in București, iar Poliția Capitalei nu l-a identificat pe barbatul piroman, motiv pentru care a cerut sprijin populației.

- La patru zile de la incidentul care a ingrozit Capitala, politia continua sa il caute pe piromanul care a incendiat opt mașini in sectorul 1. In cursul zilei de astazi, polițiștii au facut publica imaginea cu principalul suspect.

- Un roman de doar 20 de ani și-a pierdut viața la Londra, in Marea Britanie, intr-o incercare eroica de a-și apara prietenul, care intrase intr-o lupta cu o banda violenta intr-un centru comercial din estul Capitalei. Povestea s-a terminat tragic pentru tanarul sosit in țara insulara in urma cu doar…

- Intr-un weekend cu soare, in parcul Herastrau, intr-un restaurant de lux, paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Dj Wanda, impreuna cu presupusul "iubit olandez" asteptand sa se elibereze o masa.

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Elena Hueanu a ajuns de urgenta la spital cu fetita sa, Alessia, deoarece micuta nu s-a simtit bine deloc. Pentru emisiunea "Rai Da' Buni", Elena Hueanu a spus care este starea de sanatate a Alessiei.

- Tiago Mutu s-a apucat de fotbal. Inainte sa invețe sa mearga, fiul managerului de la FRF s-a indragostit de minge! Adi a postat un filmuleț pe site-urile de socializare. Adrian Mutu a implinit azi 39 de ani. Mesajul surorii sale. Golurile de la Chelsea / VIDEO Imagini senzaționale din vacanța lui Adi…