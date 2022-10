VIDEO Primele concluzii ale cauzelor incendiului de la Arhiepiscopia Constanța Pompierii au anunțat ca incendiul care a distrus mansarda Arhiepiscopiei Tomisului a izbucnit, cel mai probabil, de la o lumanare lasata aprinsa. In acea cladire locuiau calugari, care erau prezenți, la momentul incendiului, la slujba din biserica, ținuta de IPS Teodosie. Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere din culpa. Pompierii au anuntat ca incendiul […] The post VIDEO Primele concluzii ale cauzelor incendiului de la Arhiepiscopia Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

