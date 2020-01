VIDEO Primarul PSD din comuna Jebel (Timiș): Am crezut că dacă mărim pensii și salarii, lumea va sta slugă în fața noastră Un primar PSD din județul Timiș le-a transmis colegilor sai ca social-democrații au crezut ca prin marirea salariilor și pensiilor toata lumea &"va sta sluga&" în fața lor, dar, a subliniat el, oamenii &"nu mai pot fi manipulați de catre baronii locali&".

&"Am crezut atunci ca daca dam niște bani pentru marirea pensiilor și a salariilor, toata lumea va sta sluga în fața noastra. Nu este așa! Însași generațiile de pensionari nu mai sunt cele de acum 30 de ani, sunt pensionari tineri, care la Revoluție aveau 30-35 de ani. Nu mai pot fi manipulați de catre baronii locali îndeosebi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

