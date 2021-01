Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, 49 de ani, primarul Iașiului, a facut praf echipa de fotbal antrenata de Daniel Pancu și finanțata in mare masura de la bugetul local. Intr-o conferința de 4 minute, Chirica i-a criticat dur pe jucatorii lui Poli, carora le reproșeaza ca nu presteaza suficient pentru salariile pe care…

- Poli Iași și FC Botoșani se vor infrunta in runda #17 din Liga 1, de la 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la televizor pe DigiSport, TV Telekom Sport și Look Sport. Cele doua echipe se pregatesc pentru confruntarea cu numarul 24 din „Derby-ul Moldovei”. Poli…

- Daniel Pancu (43 de ani) a acordat un amplu interviu pentru edița de azi a Gazetei Sporturilor, in care a vorbit despre fotbalul romanesc, planurile pentru Poli Iași, și cariera sa de jucator, dar și cea de antrenor. Nascut la Iași, Daniel Pancu a fost protagonistul unei prime pagini inedite. La rugamintea…

- Chiar inainte de sarbatorile de iarna, raze de soare par a aparea pe cerul Politehnicii Iasi, mult timp colorat negru intens. Victoria obtinuta duminica, in deplasare, la FC Hermannstadt, care a dus Iasul la doar doua puncte de locul X, a fost doar startul vestilor bune legate de formatia pregatita…

- A fost un meci echilibrat pe arena ‘Ilie Oana’ din Ploiești, raportul ocaziilor de gol fiind 7-5 pentru Chindia.Poli Iași a speculat șansele avute și a inscris prin olandezul Luckassen (13′) și argentinianul Chacana (90′).Poli Iași a ieșit din zona retrogradarii, cu 18 puncte. Chindia ramane cu 17 puncte,…

- Andrei Cristea (36 de ani), atacantul lui Poli Iași, a lansat un atac dur catre conducerea echipei și asupra antrenorului Daniel Pancu (43). Pancu a decis sa il lase pe veteranul atacant in afara lotului pentru partida pe care Poli a jucat-o astazi la Voluntari, pierduta drastic, 0-4, iar Cristea a…

- Inconstienta in Copou: desi Politehnica este atacata din toate partile, personalitati esentiale, care ar trebui sa faca scut pentru apararea clubului, intra in conflict, spre satisfactia "cartitelor" care sapa din greu echipa. Ieri au rabufnit public tensiunile mocnite existente intre antrenorul Daniel…