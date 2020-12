Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza restricțiilor impuse de autoritați in contextul raspandirii infecției COVID-19, moldovenii vor petrece sarbatorile de iarna intr-un mod diferit de anii precedenți. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaIon Chicu: Felicitari in ajunul Nașterii Domnului pe nou Deși pandemia a bulversat…

- Unul din reprezentanții industriei HoReCa, Dragoș Anastasiu, a declarat marți dupa o intrevedere a prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, cu reprezentantii industriei, ca sunt șanse mari sa se redeschida restaurantele din ianuarie. "Impreuna trebuie sa respectam regulile si ca ne place, ca nu ne…

- A filmat pentru cel de-al 21-lea Revelion la Antena 1, acolo unde este deja regele audientelor in noaptea dintre ani, pentru ca toti telespectatorii il asteapta cu sufletul la gura. Dar ce va face Dan Negru de Craciun?

- Aflat in febra pregatirilor pentru celebra emisiune de Revelion, Dan Negru vorbeste despre momentul in care a primit o propunere care i-ar fi schimbat viata cu totul. A refuzat, iar motivul il spune chiar el. Dan Negru, despre oferta de a intra in politica Este indiscutabil unul dintre cei mai cunoscuti…

- Vești triste pentru romanii din strainatate care și-ar fi dorit sa revina acasa de Craciun și Revelion. In contextul creșterilor alarmante ale cazurilor de COVID-19, Nelu Tataru a anunțat ce restricții se impugn pentru romanii din diaspora. Ce trebuie sa știe toți romanii care vor sa se intoarca acasa…

- Mijlocasul austriac Florian Grillitsch, care a evoluat recent impotriva Romaniei in Liga Natiunilor, a fost inlocuit la pauza meciului pe care echipa sa, Hoffenheim, l-a sustinut joi seara cu Steaua Rosie Belgrad, pe teren propriu, in Europa League la fotbal, dintr-un motiv mai putin obisnuit, pentru…

- Adrian Minune nu are nicio problema in a ieși in public cu amanta. Nu este deloc prima oara cand paparazzii noștri ii prind impreuna pe cei doi, dar cumva reușesc de fiecare data sa fie din ce in ce mai surprinzatori.