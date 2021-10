In București, pretul gigacaloriei va creste de luna viitoare cu 20%. Prin urmare, cei care locuiesc intr-un apartament cu 2 camere vor plati pentru caldura chiar și cu 100 de lei in plus. Edilul general Nicușor Dan le cere bucureștenilor sa stea liniștiți, primaria va subvenționa in continuare gigacaloria. Nu spune insa și CU CAT. Iata mesajul transmis de primar in urma cu puțin timp!