Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) anunța ca in luna ianuarie 96.006 utilizatori s-au inscris pe platforma ghiseul.ro. Acesta reprezinta cel mai mare numar de utilizatori inscriși intr-o luna de la inființarea platformei in 2011, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat al ADR,…

- Invitat in studioul Bistrițeanul Live, primarul Ioan Turc s-a referit și la problema care a incins saptamana trecuta spiritele in oraș: desființarea unor clase unice din liceele vocaționale. „Șeful ISJ BN și-a facut datoria oarecum mecanic. L-am compatimit pe profesorul Mihai Mureșan pentru ce a avut…

- Peste 4.300 de cereri de inscriere au fost depuse de persoane care vor candida pe unul dintre cele 264 de posturi de ofiteri si agenti de politie, scoase la concurs prin incadrare directa din sursa externa, pentru structurile de protectia animalelor. "In perioada de inscriere, au fost…

- Vicepresedintele Comitetului National privind vaccinarea impotriva COVID-19, Andrei Baciu, afirma ca alegerea vaccinului care se administreaza unei persoane – dintre cele doua aprobate in Uniunea Europeana – apartine medicului, acesta tinand cont de toate specificatiile tehnice ale produsului, dar si…

- Primaria Aiud a facut publice datele incepand cu care cetațenii municipiului pot plati taxele locale și impozitele aferente anului 2021. De cand se pot plati taxele și impozitele aferente anului 2021 in municipiul Aiud: – pentru plata impozitelor restante, a taxelor de timbru și a amenzilor, programul…

- Perchezițiile efectuate miercuri dimineața de polițiștii din București la Primaria Capitalei și la mai multe locuințe, intr-un dosar de evaziune fiscala ce vizeaza construcții fara autorizații in Sectorul 1, s-a soldat cu opt persoane reținute, potrivit Digi24. In timpul perchezițiilor, polițiștii au…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne, a anunța, joi, in cadrul unei conferințe de presa ca in ultimii cinci ani peste 30.000 de angajați au plecat din sistem, iar deficitul de personal a ajuns la 21% in randul ofițerilor. „In ultimii cinci ani, la nivelul MAI au plecat din sistem peste 30.000…

- Invitat in studioul Bistrițeanul Live, primarul Vasile Borș din Maieru a explicat care este stadiul proiectului de introducere a ețelei de gaz in localitate. „S-a constituit o asociație mare, pe tot județul, la inițiativa președintelui Emil Radu Moldovan. In prima faza se preconiza ca va fi vorba de…