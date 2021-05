Cearta la cuțite intre primarul Cristi Misaila, din Focșani, și viceprimarul Ana Maria Dimitriu, in ședința Consiliului Local. Primarul de la PSD o acuza pe viceprimarița de la PNL ca nu face nimic, ci doar “scandal și panarama”. La ședința Consiliului Local in care trebuia sa se discute bugetul alocat Consiliul Director al Clubului Sportiv […] The post VIDEO / Primarul din Focșani catre viceprimar: “Faci numai scandal și panarama, ce faci? Stai in birou cu doi handralai!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .