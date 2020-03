Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre artiștii care, an de an, susține concerte cu casa inchisa in toata țara, Fuego (Paul Surugiu) continua colaborarea cu buzoianul Marian Margarit, omul care de ani buni ii compune piese. Artistul a lansat in week-end, in cadrul emisiunii pe care o realizeaza la TVR, cea mai recenta piesa a…

- La aproape 83 de ani, dupa o carieraextraordinara, Benone Sinulescu se bucura de oexistența liniștita și lipsita de evenimente. Viața i-a oferit totuși osurpriza. Cantarețul de muzica populara incearca sa dea de urmele unui arabcare a devenit viral cantand una din melodiile sale. Benone Sinulescu este…

- CRBL și Oase, foștii caștigatori din cea de-a doua ediție a emisiunii Asia Express, s-au certat iremediabil și au decis sa puna capat unei frumoase prietenii ce a durat 15 ani. Au trecut prin experiențe de neuitat impreuna, au depașit cu brio toate obstacolele din reality show-ul Asia Express, de unde…

- Roxen, artista Global Records, are 2 piese in topurile muzicale: „You don’t love me” feat Sickotoy și „Ce-ți canta dragostea”, care sunt difuzate in heavy rotation, atat la radiourile mainstream din Romania, cat și in playlisturile TV-urilor de specialitate. Videoclipul piesei „You don’t love me” are…

- Oana Radu a reacționat, dupa scandalul in care a fost implicat și numele lui Adrian Minune. O piesa de-ale vedetei a fost ștearsa de pe internet, iar o parte din aceasta conținea și versurile unei celebre melodii lansate de manelist in urma cu mulți ani.

- ALMA a reușit sa obțina succesul internațional la doar 16 ani. Nascuta in Bulgaria și pasionata de muzica de la 5 ani, artista compune muzica impreuna cu producatorul roman Monoir. Cea mai recenta piesa lansata se numește „Out of Control” și prezinta o latura diafana și visatoare a artistei. „Prin aceasta…