Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe strazi din centrul clujului ar putea deveni complet pietonale. Primarul Emil Boc a anunțat ca, saptamana viitoare va inainta o propunere de extindere a zonei pietonale din centrul orașului, in ședința comisiei de circulație. Boc susține ca Universitatii, Kogalniceanu, Iuliu Maniu ar trebui…

- Continue reading Se redeschide Muzeul Farmaciei din centrul Clujului/E sub tutela Muzeului de Istorie și funcționeaza in prima farmacie din oraș, Casa Hinz, renovata dupa lucrari incheiate in 2023 at Info real.

- In timp ce multe din orașele europene iși modernizeaza orașele, avand in plan cat mai mult spațiu verde, Clujul ramane blocat in epoca betoanelor. Lucrarile de pe Universitații și Kogalniceanu sunt betonate in proporție de 90% ceea ce va duce la o incalzire semnificativa a zonei respective, spune un…

- Continue reading Emil Boc a ajuns la vorbele lui Funar/Statuia controversata din centrul Clujului a lui Avram Iancu, eroului romanilor din Transilvania, aniversata de Ziua Naționala at Info real.

- Afacerile locale din industria ospitalitații, situate in centrul Clujului, sunt afectate de șantierul prelungit de pe strada Universitații. „Intr-un proiect de construcție prelungit și inghesuit, nicio afacere nu poate inflori, iar existența noastra este amenințata”, arata proprietarii din zona.

- Bugetul pentru amenajarea strazilor Kogalniceanu/ Universitații și a strazilor adiacente a crescut cu 14 milioane de lei, dupa ce consiliul local Cluj-Napoca a aprobat, modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.Ultimul termen pentru finalizarea lucrarilor este de 30 noiembrie, insa…

- Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat, marți, modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind amenajarea strazilor Kogalniceanu, Universitații și a strazilor adiacente, adica o majorare a costurilor de14 milioane de lei.

- Continue reading FOTO Cum arata strazile din centrul Clujului parte a proiectului Kogalniceanu cu o luna și jumatate inainte de termenul asumat de Primarie pentru finalizarea șantierului/”Disprețul cu care sunteți luați de proști de catre Primarie e deja de o asemenea anvergura, incat capata valențe…