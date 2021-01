Stiri pe aceeasi tema

- Un cartier din Soroca s-a transformat la propriu intr-o groapa de gunoi. De zeci de ani, oamenii arunca deseurile la intamplare, iar vantul le imprastie peste tot. Localnicii considera ca au dreptul sa arunce deseurile oriunde pe motiv ca nu au alternativa.

- Maria Sharapova (33 de ani) și iubitul ei, Alexander Gilkes (41 de ani), se casatoresc. Maria Sharapova a anunțat totul pe rețelele de socializare, postand pe contul personal de Instagram cateva fotografii cu ea și partenerul ei, in dreptul carora a scris urmatorul mesaj: „Am spus ‘Da’ din prima zi…

- Companiile Coca-Cola, PepsiCo și Nestle au fost desemnate cei mai mari poluatori cu plastic din lume pentru al treilea an consecutiv, relateaza The Guardian, citat de hotnews . Cola-Cola a fost desemnata poluatorul numarul 1 cu plastic al lumii de catre Break Free From Plastic, in auditul sau anual,…

- Mai devreme sau mai tarziu, vine acel moment in care iti vei lasa pentru o zi masina in garaj. Pasul urmator consta in verificare bicicletei si punerea acesteia in functiune dupa o perioada indelungata de pauza. Esti atent ca rotile sa nu prezinte probleme care iti pot pune in pericol viata, franele…

- Consiliul Judeteam Cluj si Primaria Turda vor sa construiasca o telegondola care sa lege Salina Turda, Cheile Turzii si Cheile Turenilor, marti fiind semnat acordul de asociere in vederea derularii acestui proiect de investiti. Presedintele Consiliului Judetean Cluj Alin Tise a semnat marti,…

- „Politica și administrația pot fi facute onorabil, cu decența, cu cinste și cu interesul comunitații pus pe primul plan. Asta așteapta oamenii de la noi”, spune avocatul Mihai Pașca, candidat liberal pentru Senatul Romaniei.

- Deșeurile, natura, apa și calitatea aerului sunt domenii in care Romania are o legislație neconforma cu directivele Uniunii Europene, iar Comisia Europeana este nemulțumita de lipsa de acțiune, așa ca a inițiat, vineri, mai multe proceduri de infringement.

- "Pentru a tine pasul cu epidemia trebuie sa actionam astazi" Autoritațile ar trebui sa revina la modul în care au gestionat situația la începutul epidemiei, când au acționat imediat și au fost luate masurile potrivite la timp, considera medicul și cercetatorul Octavian Jurma,…