Primaria Focșani ramane fara bani pentru plata salariilor și pentru investiții dupa ce Fiscul vrancean a sistat alocarea de fonduri din impozitul pe venit și cotele defalcate din TVA, pentru ca nu a fost aprobat bugetul municipiului in termenul de 45 zile de la publicarea legii bugetului de stat pentru acest an. Inițial, bugetul municipiului […]