Prima zi de scoala nu arata la fel pentru toti elevii. Imaginile surprinse de corespondentii „Adevarul” in Bucuresti si in sate din judetele Botosani, Gorj si Hunedoara scot la iveala lumi paralele. In timp ce elevii din Capitala se plictisesc la festivitatile de inceput de an scolar, la sate, copiii fac ochii mari si asculta indicatiile invatatorilor in legatura cu conditiile precare in care urmeaza sa invete.