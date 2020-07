Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut o vizita simbolica la bazilica Sfanta Sofia de la Istanbul, prima vizita dupa controversata decizie de retransformare a acestui edificiu in moschee.Erdogan a inspectat lucrarile de reconversie a interiorului cladirii, conform Agerpres.Vizita vine cu cateva…

- Sapte membri ai serviciilor de securitate au fost ucisi in accidentul unui avion de recunoastere prabusit in provincia Van din estul Turciei, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, potrivit Reuters , citand un anunt facut joi de ministrul de interne. „Avionul de recunoastere” s-a prabusit in provincia…

- Cea mai înalta instanța administrativa din Turcia a deschis calea înspre transformarea Catedralei Sfânta Sofia în moschee dupa ce vineri a revocat statutul actual de muzeu al acesteia, anunța presa din Turcia citata de AFP.UPDATE 16.54 Președintele turc, Recep Erdogan…

- Cea mai înalta instanța administrativa a Turciei a studiat joi o cerere de reconversie în moschee a Catedralei Sfânta Sofia din Istanbul, o masura pe care președintele Recep Tayyip Erdogan o cere intens, cu riscul de a stârni tensiuni cu mai multe țari, scrie AFP.Consiliul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Intelegeti…

- Turcia va introduce reglementari pentru a controla platformele social media sau le va închide, a anunțat miercuri președintele Recep Erdogan, accelerând planurile de a cenzura rețelele sociale dupa ce a declarat ca familia sa a fost insultata online, relateaza Reuters.Ministrul Finanțelor,…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) "nu trebuie sa-si bage capul in nisip" in ceea ce priveste recentul comportament al Turciei fata de aliatii sai, a declarat miercuri un oficial din cadrul Ministerului francez al Apararii, citat de Reuters fara a-i preciza numele si care a acuzat…

- Aviatia militara turca a lansat in noaptea de duminica spre luni un atac asupra unor baze ale rebelilor kurzi din Turcia in nordul Irakului, potrivit unui anunt facut de ministerul truc al apararii, preluat de Reuters si AFP preluate de agerpres. "Operatiunea Gheara Vulturului a inceput. Avioanele…