- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Arges, scor 6-0, ca desi scorul este unul foarte bun, au existat greseli facute de formatia sa, potriivt news.ro“Nu cred ca am mai obtinut victorie cu 6-0. Chiar daca scorul arata bine spre foarte bine, n-a fost…

- FC Argeș - CFR Cluj 0-6 | Dan Petrescu, antrenorul campioanei, l-a laudat la finalul partidei pe Cristi Manea, autorul unui supergol in minutul 37. In prima repriza din Trivale, fundașul dreapta a marcat superb, cu exteriorul, fara preluare, de la circa 20 de metri. FC Argeș - CFR Cluj 0-6. Dan Petrescu:…

- CFR Cluj a facut spectacol pe stadionul „Nicolae Dobrin”: echipa pregatita de Dan Petrescu s-a impus cu 6-0 in fața celor de la FC Argeș (etapa a opta din play-off) și a mai facut un pas spre un nou titlu de campioana a Romaniei.

- Fundașul formației Universitatea Craiova , Marius Constantin, a declarat luni, dupa FC Argeș – Universitatea Craiova 0-4, ca alb-albaștrii nu se vor da la o parte daca vor prinde un culoar favorabil pentru titlu, dar ca toata lumea trebuie sa fie realista. „Scorul arata bine și evoluția noastra a fost…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a prefațat meciul cu CSU Craiova. Antrenorul gruparii ardelene spune ca pericolul poate veni de oriunde, incepand de la portar pana la atacantii formației oltene. „Cand joci cu Craiova pericolul vine de peste tot. Sa ne gandim numai la portar (n.r. – Mirko…

- Invingand-o cu 2-0 pe FC Argeș dupa ce FCSB cedase cu același scor in fața Universitații Craiova, CFR Cluj s-a distanțat la 8 puncte in fruntea clasamentului și a facut un pas important in drumul cuceririi celui de al cincilea titlu consecutiv. Important, nu decisiv, numai atat, pentru ca mai raman…

- Brașovul are o putere de cumparare cu cel putin 20 de procente peste media nationala, arata o analiza a companiei de cercetare de piata GfK. In contextul in care inflatia este principala problema pentru economiile lumii in 2022, executivii si analistii vorbesc de o scadere a puterii de cumparare. In…

- CFR Cluj s-ar fi ințeles cu fundașul central Yuri Matias (27 de ani), chiar inaintea meciului direct cu Gaz Metan, formația la care brazilianul evolueaza acum. Inaintea meciului cu Gaz Metan, Dan Petrescu a laudat cuplul de fundași centrali adverși: „Cei doi sunt golgheteri. Sunt foarte buni la faze…