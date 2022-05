Stiri pe aceeasi tema

- Formația Zdob și Zdub și frații Advahov, care reprezinta Moldova la cea de-a 66-a ediție a festivalului muzical Eurovision, vor evolua in aceasta seara pe scena din Torino.„Azi seara, 10 mai, la 22.

- Eurovision 2022 debuteaza astazi, 10 mai. Etapa semifinalelor este așteptata cu sufletul la gura de oameni din lumea intreaga. In ce zi in vom vedea pe scena pe reprezentantul Romaniei in competiția celebra de muzica? WRS aduce in fața tuturor cunoscuta piesa ,,Llamame”, care este deja iubita de majoritatea…

- Incep emoțiile pentru concurenții Eurovision Song Contest! Marți, 10 mai, artiști din 17 țari vor urca pe scena de la Arena Pala Olimpico, in prima semifinala a concursului. Romanii pot urmari spectacolul in direct, la TVR 1 incepand cu ora 22.00, dar și pe YouTube. Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia,…

- A fost ultima zi de relaxare pentru concurenții Eurovision. De marți incepe competiția, cu prima semifinala in care ii vom vedea, printre alții, pe reprezentanții Moldovei, ai Ucrainei și Bulgariei. Reprezentantul nostru, WRS, va intra in a doua semifinala, joi, pe 12 mai.

- Artistul wrs a impresionat din nou audienta la a doua repetitie oficiala pe scena torineza a Eurovision Song Contest. Interpretarea melodiei „Llamame” pe Arena Pala Olimpico a strans aproape 140 de mii de vizualizari pe canalul de Youtube al Eurovision Song Contest, fiind unul dintre cele mai apreciate…

- Concert mai puțin obișnuit. Formația Zdob și Zdub și frații Advahov au decis sa cante piesa "Trenulețul"... intr-un tren, in timp ce urcau in cel mai inalt punct din orașul Torino. Ei au demonstrat astfel ca sunt gata de prima semifinala din data de 10 mai.

- Zdob si Zdub & Fratii Advahov se pregatesc intensiv pentru evoluarea in prima semifinala a concursului internațional Eurovision 2022 care va avea loc marți, 10 mai, la Torino, Italia. Pe pagina oficiala a fost publicata deja o secvența video cu prestația artiștilor noștri. Zdob si Zdub & Fratii Advahov…

- Delegația Romaniei a plecat in aceasta dimineața spre Torino, acolo unde se ține ediția din acest an a competiției Eurovision. Wrs, reprezentantul Romaniei in concurs, a oferit declarații din aeroport, pentru Antena Stars.