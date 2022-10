Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a cincea a Expoziției Internaționale de Importuri din China (CIIE) va avea loc intre 5 și 10 noiembrie la Shanghai. Primele produse au ajuns in portul Weigaoqiao din Shanghai, dupa mai mult de jumatate de luna. Este vorba despre produse lactate, miere și alte marfuri alimentare, diverse lucrari…

- Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii (CIFTIS), China 2022, reprezinta un exemplu al eforturilor Chinei de promovare a deschiderii de nivel inalt, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. CIFTIS se afla luni in ultima zi de desfașurare. Mao Ning a…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe Zhao Lijian a prezentat mai multe informații despre Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii care are loc zilele acestea la Beijing. Zhao Lijian a spus ca 72 de țari și organizații internaționale au participat la țarg, dintre care 10 participa…

- Institutul Cultural Roman (ICR) din Beijing va relua activitațile și programele de promvoare culturala in China. Sediul din ansamblul rezidențial Galaxy SOHO a fost redeschis, deja la post aflandu-se un consilierul cultural, Ema Stoian. Potrivit noului director al ICR Beijing, istoricul Liviu Țaranu,…

- Un lot de trenuri de mare viteza a fost transportat, recent, din portul Qingdao catre Indonezia. Aceste trenuri sunt primul export al Chinei de produse feroviare de mare viteza și vor circula pe linia Jakarta-Bandung construita de China. Dupa finalizarea caii ferate, timpul de mers intre cele doua…

- Toate nivelurile administrative din China au acces la internet in banda larga, potrivit Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației. Pana la sfarșitul lunii iulie, in toata China au fost construite și date in folosința 1,968 milioane de stații de baza 5G, care acopera peste 96% din toate localitațile.…

- Armata Chinei a inceput joi cele mai importante manevre militare din istoria sa in jurul Taiwanului. Este, spun analiști de la ”Le Figaro”, un raspuns dur la vizita președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Nancy Pelosi, la Taipei. Deși aceasta vizita pe un teritoriu revendicat de China…

- Ministerul Apararii al Republicii Populare Chineze a gazduit duminica, in Marea Sala a Poporului din Beijing, o recepție dedicata celei de-a 95-a aniversari de la inființarea Armatei de Eliberare a Poporului din China (PLA). La eveniment au fost prezenți Secretarul general al Comitetului central al…