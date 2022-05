Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, le a servit mancare, vineri seara, militarilor americani aflati la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Jill Biden a scris, in aceasta seara, pe Twitter ca a ajuns in Romania si ca le va servi masa trupelor americane aflate la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu.Ea…

- First lady Jill Biden will visit Romania and Slovakia from May 5-9 to meet with U.S. service members and embassy personnel, displaced Ukrainian parents and children, humanitarian aid workers, and teachers, her office said on Monday, according to Reuters. On Sunday, celebrated as Mother’s Day in the…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, va intreprinde o vizita in Romania si Slovacia in perioada 5-9 mai pentru a se intalni cu membri ai personalului militar si diplomatic american, cu refugiati ucraineni, lucratori umanitari si profesori, a informat luni biroul Primei Doamne, transmite Reuters.…

- Serviciul Secret al Statelor Unite a anunțat, joi, ca a suspendat mai mulți agenți deoarece ar fi primit foloase necuvenite de la doi barbați puși acum sub acuzare pentru ca s-au dat drept agenți ai Departamentului de securitate interna, relateaza Reuters. Cei doi barbați care s-ar fi dat drept agenți…

- Ministerul rus de Externe i-a transmis, luni, ambasadorului Statelor Unite la Moscova ca relațiile dintre SUA și Rusia sunt pe punctul de a fi rupte, dupa ce Joe Biden a afirmat ca Vladimir Putin este un criminal de razboi, potrivit Sky News. Rusia a invocat afirmații „inacceptabile” și „nedemne” de…

- Casa Alba a confirmat, vineri, vizita vicepreședintelui Statelor Unite, Kamala Harris, in Romania și Polonia care va avea loc intre 9 și 11 martie, in contextul invaziei rusești in Ucraina. ”Vizita vicepreședintelui va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO și suportul USA pentru flancul estic …