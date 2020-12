Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a prezentat luni decoratiunile de Craciun de anul acesta de la Casa Alba, relateaza Xinhua.



Presedintele Donald Trump a publicat pe Twitter o inregistrare video in care sotia face un tur virtual al decoratiunilor traditionale, mentionand ca tema din acest an este "America the Great" ("America cea mare") si ca astfel se "aduce un omagiu maretiei marii noastre natiuni".



Pe langa abundenta de brazi verzi de Craciun, impodobiti cu lumini albe si ornamente rosii, amplasati in sali si de-a lungul coridoarelor, decoratiunile…