VIDEO Prima cursa TAROM in Insulele Maldive. Sute de romani isi petrec Revelionul la 30 de grade Celsius O aeronava TAROM Boeing 737 a aterizat luni in Maldive, dupa o calatorie de 12 ore, acesta fiind primul zbor operat de compania romaneasca in insula exotica din Oceanul Indian.





Zborul a fost organizat de un operator de turism care a primit sute de cereri din partea romanilor care doresc sa isi petreaca Revelionul in Maldive. Operatorul turistic a fost nevoit sa suplimenteze planul cu inca doua avioane de la TAROM.



Al doilea charter care va fi operat de compania nationala catre Maldive va avea escala tot in Dubai si a plecat in 29 decembrie 2020, cu retur in 5 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

