VIDEO: Prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-a întâlnit și a discutat cu trupele NATO în Estonia Prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-a intalnit și a discutat cu trupele NATO și cu King’s Royal Hussars, apoi le-a servit cina de Craciun, cand a vizitat Baza militara TAPA, in Estonia. Calatoria in Estonia a avut loc dupa ce Sunak s-a intalnit cu omologii sai nordici, baltici și olandezi la summitul Joint Expeditionary Force (JEF) din capitala letona Riga, a declarat guvernul. Condusa de Marea Britanie, JEF este configurata pentru a raspunde rapid la crize in nordul Europei și include Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Finlanda, Islanda, Norvegia și… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

