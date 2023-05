Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, potrivit The Guardian.

- Apararea antiaeriana a avut din nou de lucru in zorii zilei de vineri, 19 mai, la Kiev si in alte orase din Ucraina, tinte in ultimele zile ale unor bombardamente intense din partea fortelor ruse. Oficiali militari si mass-media au raportat explozii inclusiv in Liov si Rivne, in vestul tarii, dar si…

- Liderul grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat vineri trupele armatei regulate ruse ca „fug” de pe pozitiile lor de langa Bahmut, in Ucraina, unde Kievul a revendicat o strapungere a frontului, estimand ca liniile de aparare „se prabusesc”, relateaza AFP. „Este pur si simplu o fuga…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Kievul neaga informațiile anunțate de șeful Wagner, Evgheni Prigojin, și afirma ca forțele ruse sunt „foarte departe” de capturarea orașului estic Bahmut, iar luptele continua in jurul cladirii administrative pe care grupul de mercenari a anunțat ca a ridicat steagul rus, relateaza Reuters . Serhiy…

- Liderul mercenarilor rusi Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata, printr-un mesaj video, ca va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor - insa nu in Rusia, asa cum s-a speculat temporar, ci „in Ucraina” relateaza DPA.