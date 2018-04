Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Nastase a simtit nevoia sa-si spuna ofurile si durerile sufletesti printr-un mesaj emotionant de pe o retea de socializare. Perioada Pastelui a scos la suprafata o multitudine de sentimente si resentimente.

- Dupa ce in ultima perioada scandalul dintre Brigitte și Ilie Nastase ține prim planul știrilor mondene, soția fostului mare tenismen nu a mai suportat situația tensionata și a rabufnit printr-un mesaj dur adresat tinerei reporterițe pe care o acuza ca ar fi avut o idila cu soțul ei. (CITEȘTE ȘI:BRIGITTE…

- O tanara de 24 de ani, presupusa amanta lui Ilie Nastase, a depus plangere la Politie dupa ce a fost amenintata cu moartea, iar Brigitte Sfat ar fi principala suspecta. Brigitte Sfat a izbucnit IN DIRECT. Acuze HALUCINANTE la adresa lui ILIE NASTASE: "Imi spunea ca este cu fetitele si el…

- Brigitte Nastase continua șirul dezvaluirilor-bomba! Dupa ce ieri a spus cine este, de fapt, amanta de 24 de ani a soțului ei, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit ca s-a imbolnavit din cauza relațiilor extaconjugale ale lui Ilie Nastase. Bruneta a spus ca iși dorește sa fie iubita și respectata…

- La doar cateva zile dupa ce s-au impacat, Brigitte Nastase și Ilie Nastase sunt, din nou, la cuțite! Soția sportivului l-a prins in timp ce cina cu amanta, iar acum bruneta tuna și fulgera!

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Brigitte Sfat a mers la tribunal sa depuna actele de divort, dar lucrurile s-ar putea schimba radical. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine in care ține in brațe un ușor buchet de trandafiri, oferit in dar chiar de sotul intelat, Ilie Nastase. Brigitte Sfat a recunoscut ca…

- Brigitte Sfat l-a inșelat pe Ilie Nastase și a facut public totul, la doar cateva zile dupa ce a anunțat ca divorțeaza de fostul tenismen . Bruneta a postat un mesaj sincer pe contul de socializare. Brigitte Nastase a recunoscut in postarea publica ca l-a inselat pe Ilie Nastase si este decisa sa indrepte…