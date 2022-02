Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a avertizat sambata, 19 februarie, ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, prevenind ca Moscova ca se expune unor sanctiuni economice "severe si rapide 39; 39;."Frontierele nationale nu ar trebui modificate…

- Ministru roman de externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, sambata, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, in cadrul Conferinței de Securitate care a avut loc la Munchen și in cadrul careia a fost abordata situația extrema de tensionata dintre Rusia și Ucraina.

- Pe fondul tensiunilor și temerilor din ce in ce mai mari cu privire la o invadare iminenta a Ucrainei de catre Rusia, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit un moment neașteptat de umor, scrie The Guardian.

- UPDATE 14:03 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice, a comunicat Kremlinul, conform agentiei RIA Novosti, preluate de Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei a confirmat ca manevrele respective au inceput. Presedintele belarus Aleksandr…

- Denis Pushilin, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk (DPR), a ordonat mobilizarea militara completa, transmite Associated Press, citata de The Guardian . Acesta indeamna rezerviștii sa se prezinte la birourile militare de inrolare. „Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile…

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris se va intalni sambata cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in marja conferintei de securitate de la Munchen, potrivit unui anunt facut de un inalt oficial al Casei Albe, transmite joi AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Inainte de prabușirea Cortinei de Fier, o veche gluma spunea ca Pactul de la Varșovia este singura alianța militara capabila sa se atace pe sine insași. Gluma amara facea trimitere la invazia ruseasca in Cehoslovacia, atunci cand rușii au trimis tancurie la Praga, in primavara anului 1968, pentru…