- „Sentimentul de unitate, de autenticitate, de viata insasi pe care il avem contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia”, a spus Volodimir Zelenski in mesajul sau video transmis sambata noaptea cu ocazia intrarii in Noul An.„Rusii se tem. Puteti simti asta. Si se tem pe buna dreptate, pentru…

- Rușii au distrus infrastructura critica din orașul Herson din sudul țarii inainte de a fugi, in timp ce in regiunea Donețk se dau lupte dure, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adaugand ca autoritațile locale incep sa stabilizeze orașul, transmite Reuters. Insa forțele pro-Moscova…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca exploziile care au avut loc luni in mai multe orase de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv in capitala Kiev , au cauzat morti si raniti si a acuzat Rusia ca incearca „sa stearga Ucraina de pe fata Pamantului”, informeaza Reuters. „Ei (rusii) incearca…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a comentat sambata incidentul de la podul care leaga Crimeea de Rusia, afirmand ca este doar ”inceputul”, dar nu a indicat direct ca Ucraina sta in spatele exploziei, transmite Reuters . „Crimeea, podul, inceputul. Tot ce este ilegal trebuie distrus,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 223. Dupa succesul ofensivei din regiunea Harkov, armata ucraineana a strapuns liniile de aparare rusesti si in sud, spre Herson, dupa cum recunosc chiar comandantii inamici. In ultimele ore militarii ucraineni au avansat kilometri intregi pe malul drept al Niprului, acolo…

- Miliardarul american Elon Musk le-a cerut luni utilizatorilor pe Twitter sa se pronunte asupra unui plan pentru a pune capat razboiului Rusiei in Ucraina, condamnat imediat de ucraineni, inclusiv de presedintele Volodimir Zelenski, relateaza marti Reuters. "Care @elonmusk va place mai mult?", a intrebat…