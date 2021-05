Tarile NATO trebuie sa fie pregatite sa apere Belarus, "in cazul in care va fi nevoie de apararea acestei independente", a afirmat, luni, presedintelui Poloniei, Andrzej Duda, in cadrul unei conferinte de presa comune, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis.



"Este problema din Belarus, care ii atinge si pe cetatenii belarusi care sunt de origini poloneze. Avem cazuri de arestari acolo ale liderilor minoritatii poloneze. Situatia este foarte dificila, dar avem nesiguranta in ceea ce priveste viitorul Belarus, cat si al celor care locuiesc in aceasta tara. Ne-am dori foarte mult…