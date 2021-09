Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, s-a declarat miercuri "foarte dezamagit" de reticenta tarilor membre ale UE in chestiunea migrantilor, facand apel la UE "sa isi asume responsabilitatea" in fata afluxului preconizat de refugiati afgani care fug de talibani, relateaza France Presse…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana se intrunesc marti, la Bruxelles, pentru a dezbate situatia din Afganistan dupa preluarea puterii de catre talibani si a analiza implicatiile unui eventual val de migranti afgani asupra Europei, relateaza marti DPA, conform AGERPRES. Guvernele statelor UE…

- Autoritațile Republicii Moldova urmeaza sa adune mai multe informații și sa analizeze o eventuala posibilitate de a primi refugiați afgani in țara. Declarația a fost facuta de Igor Grosu.

- Toate statele Uniunii Europene trebuie sa-i primeasca pe refugiatii afgani amenintati de razbunarea talibanilor – considera presedintele Parlamentului European, David Sassoli. El a spus ca acestia ar trebui repartizati in mod egal intre statele membre ale blocului comunitar si a sublinait ca Uniunea…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a reiterat marti dialogul pe care l-a avut, la Bruxelles, in intalnirile cu reprezentanti ai Parlamentului European, pe subiecte precum MCV, Schengen, conferinta privind viitorul Europei sau egalitatea de gen. "Am avut trei zile la Bruxelles, in care ne-am…

- Expansiunea militara a Beijingului, care și-a trimis vasele pana in Mediterana și a derulat manevre navale cu Rusia, bazele sale din Africa, investițiile in infrastructura europeana și razboiul informațional ii ingrijoreaza pe aliații NATO, care și-au exprimat pentru prima data in mod formal, luni,…

- Patru tineri afgani au comparut vineri in fata unui tribunal din insula greaca Chios, acuzati ca au dat foc taberei Moria de pe Insula Lesbos in septembrie 2020, pe atunci cea mai mare pentru refugiati din Europa si din care nu a mai ramas decat cenusa, relateaza France Presse. Sositi incatusati…