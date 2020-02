Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a reiterat, joi, sustinerea pentru planul de pace elaborat de Administratia Donald Trump pentru solutionarea conflictului israelo-palestinian, potrivit Mediafax. Boris Johnson a discutat telefonic cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Premierul…

- Abu Dis, capitala Palestinei independente in viziunea lui Donald Trump, nu poate fi aceasta capitala in opinia palestinienilor Mohammed, Khaled sau Yara, sceptici cu totii fata de proiectul american de stabilire a capitalei unui viitor stat palestinian in acest cartier marginas al Ierusalimului,…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat marti planul de pace pentru Orientul Mijlociu bazat pe o solutie "cu doua state" si prin care face Israelului o serie de concesii care ar urma sa provoace vii reactii in tabara palestiniana, relateaza AFP, potrivit Mediafax.ro."Viziunea mea…

- Presedintele american Donald Trump si-a dezvaluit, marti seara, la Casa Alba, mult asteptatul „plan de pace” privind Orientul Mijlociu, avandu-l alaturi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa isi prezinte planul de pace pentru Orientul Mijlociu, pregatit timp de trei ani, anunta dpa si Reuters. Trump ii va primi separat la Casa Alba, luni, pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, seful partidului de dreapta Likud, si pe fostul comandant…

- Planul de pace al administratiei Trump pentru Orientul Mijlociu va fi ″istoric″⁣, au sustinut sambata seara premierul israelian Benjamin Netanyahu si rivalul sau, Benny Gantz, in timp ce plecau spre Washington pentru a discuta initiativa americana. Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a anunțat vineri ca va prezenta un plan de pace pentru Orientul Mijlociu inainte ca premierul Israelului, Benjamin Netanyahu sa viziteze Casa Alba, saptamana viitoare, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Trump a declarat ca poporul palestinian ar putea…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a anunțat vineri ca va prezenta un plan de pace pentru Orientul Mijlociu inainte ca premierul Israelului, Benjamin Netanyahu sa viziteze Casa Alba, saptamana viitoare, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Trump a declarat ca poporul palestinian ar putea…